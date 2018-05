Fjellerup y una lesión polémica: “Espero que no haya sido de mala leche” dijo el tresarroyense

El basquetbolista tresarroyense de Bahía Basket, Máximo Fjellerup, sufrió una dura lesión anoche mientras disputaba el primer partido de la serie de octavos de final de los playoff de la Liga Nacional de básquet, frente a Obras Sanitarias.

Fjellerup se dobló el tobillo y sufrió un esguince de grado dos, en el primer minuto de juego cuando se elevó para realizar un lanzamiento de dos puntos y el jugador de Obras, Víctor Liz, puso su pie debajo del tresarroyense cuando se encontraba en el aire, esto provocó que Máximo se lesione duramente en una jugada muy polémica.

El tresarroyense sostuvo en diálogo con el medio bahiense La Nueva, que se mantiene “siempre positivo. Ahora esperando los resultados y que Lea (Leandro Amigo) haga magia para recuperarme pronto y poder volver. Cuando la vi bien a la jugada, se nota que adelanta un poco el pie, pero también caí arriba del pie y se me fue… Sentí un dolor durísimo”.

“No sé si fue mala leche o no, pero también vi que se lo hizo a Enzo Ruiz. Así que espero que no haya sido de mala leche. Puede ser una situación defensiva en la que adelanta mucho el pie para hacer la finta de tiro. No sé. Tengo un poco de bronca porque estuve sano todo el año y ahora pasa esto” indicó Fjellerup, recordando la lesión que tuvo el jugador de Quilmes de Mar del Plata, Enzo Ruíz, con una situación similar.

Sin lesión ósea

En un parte médico que difundió esta tarde prensa de Bahía Basket, se confirmó que Máximo Fjellerup sufrió un esguince de grado 2 de su tobillo izquierdo.

Si bien la buena noticia es que el jugador no sufrió lesión ósea, de acuerdo con el club el escolta se perderá los próximos tres partidos. Es decir, prácticamente toda la serie de octavos de final ante Obras Sanitarias (se juega al mejor de 5).