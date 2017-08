Flavia Palmiero habló con LU 24 sobre su participación en la nueva ficción de la TV Pública

Este lunes se estrena “Cuéntame cómo pasó” la nueva ficción de la Televisión Pública Argentina que se emitirá a las 22 horas y está protagonizada por Nicolás Cabré y Malena Solda.

Flavia Palmiero tendrá una participación durante 15 capítulos y al respecto habló con LU 24: “Es un formato de novela española que se compró en España que se realiza desde hace 18 años. Lo que tiene esta novela en particular es que es la historia de una familia común con los avatares de las política del país, en España se hizo después de Franco y acá se hace desde el 74 al 83. Súper interesante, la ambientación, la recreación de la época, los años 70, la mezcla de los noticieros es real, hay partes auténticas”, contó y agregó: “Es una novela absolutamente clásica argentina, que van a sentir la intimidad de la familia, la intimidad de lo que le pasa a la gente”.

“Es una participación donde me van a ver en otra dimensión muy diferente de lo que me han visto en la tele haciendo de medio local mala, me parece que es una muy buena oportunidad para disfrutar de nuestra actividad que es tan linda, que no siempre se da que haya tanta gente trabajando en un proyecto tan lindo, uno agradece la oportunidad”, concluyó.