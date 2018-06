Flor Llopis, la creadora del diseño de la “Radio Andariega”

El diseño visual de la “Radio Andariega”, la nueva unidad móvil de LU 24, fue obra de la diseñadora y docente tresarroyense Florencia Llopis.

Consultada sobre cómo llevó a cabo este trabajo, dijo que “cuando José Luis Basualdo me pidió el diseño del minibús por un momento me paralicé ya que era la primera vez que me pedían un trabajo así, pero enseguida puse manos a la obra”.

“Los diseñadores pasamos mucho tiempo elaborando las ideas en la cabeza y a lo largo de todo el día, hasta que no sé cómo, llega un momento en el que te sentás a hacerla realidad. La idea fue dando vueltas y la verdad es que no quedó como lo había imaginado, quizás resultó mejor”, explicó la propietaria de Calidoscopio Diseño.

Llopis añadió que “tenía claro que debía ser impactante, muy colorido y divertido. Es así que los colores, principalmente, son los utilizados en el logo de la radio y las formas le dan un poco de movimiento”.

“Todo se resolvió muy rápido y Gabriel Elgart hizo un trabajo perfecto, quedó impecable”, destacó.

“Este trabajo me llena de orgullo, lo veremos por todos lados”

“Para mi este trabajo significa mucho, porque sé que lo veremos circular por todos lados y eso me llena de orgullo. Quiero agradecer a José Luis por haber confiado en mi trabajo, sé que está muy contento con los resultados”, concluyó la diseñadora gráfica egresada de la UBA y docente de plástica.