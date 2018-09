“Floreció” el debate en torno a la Primavera en la Comisión de Familia

Una extensa discusión acerca de lo sucedido durante la Fiesta de la Primavera en Claromecó, la exigencia de mayores controles por parte de algunos ediles y también el desconocimiento en torno a las reales posibilidades de intervención de distintos organismos del Estado evidenciado por otros, se dio en la reunión de la Comisión de Familia del Concejo Deliberante. A propuesta de la presidenta Tatiana Lescano, los concejales recogieron el guante tras la afirmación del secretario de Seguridad, Werner Nickel, de que se necesitan herramientas legislativas para resolver algunos inconvenientes, pero por momentos las recriminaciones de orden político no permitieron razonar claramente hacia dónde orientar ese trabajo legislativo.

Lescano advirtió, tras el encuentro, que “hace más de dos años tenemos planteado un expediente en Hacienda que busca dar autonomía presupuestaria al Consejo de Jóvenes, para que ellos puedan intervenir directamente en el diseño de políticas para la juventud en el distrito, a lo que taxativamente el Ejecutivo se ha negado. Cualquier política de juventud necesita presupuesto, y sería importante que los jóvenes participen en las decisiones que los involucran, para que no seamos nosotros los viejos, algunos más o menos cerca de ellos, los que tomemos esas decisiones solos. Y no podemos, además, circunscribir las políticas de juventud únicamente a la nocturnidad, aunque no neguemos que los jóvenes transitan la nocturnidad”.

La concejal de Unidad Ciudadana también relativizó el camino de las multas a los padres como solución al problema, sobre el que insistió Cambiemos, al considerar que “es una herramienta más, sobre todo porque lo punitivo llega después de lo preventivo, y quizá lo que faltó en Claromecó fue más presencia del Estado, municipal y también provincial, tanto en propuestas culturales y deportivas como en el control. Todos estos elementos son necesarios porque sabemos que hubo dificultades, jóvenes internados por abuso de alcohol e incluso problemas en el regreso a Tres Arroyos por la ruta. Lo que no podemos hacer es corrernos, y dejar librado esto a las propuestas privadas”, advirtió.

Finalmente, tras el debate, se resolvió convocar a la próxima reunión a autoridades de Seguridad y policiales para conocer su versión sobre lo acontecido.