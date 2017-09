Fomentistas de Barrio Obrero piden seguridad y control para la obra de la secundaria

Emilse Uberífero y Hugo Rodríguez, de la Junta Vecinal del Barrio Obrero, solicitaron por nota al Ejecutivo municipal arreglos en el pavimento de la calle Brasil y mayor seguridad para ese sector de la ciudad. También manifestaron su preocupación por robos y abandono en el edificio, no concluido, de la nueva escuela secundaria.

“La calle Brasil está intransitable, hay muchos pozos, no se puede circular en ningún tipo de vehículo y los vecinos acuden a nosotros, como fomentistas, para que se pidan soluciones”, sostuvo Uberífero.

Por otra parte, planteó la fomentista que existen hechos delictivos casi de manera cotidiana, entre los cuales describió que “han querido usurpar una casa, robaron a las 5 de la tarde en la calle Canadá, le robaron a otra vecina a la tardecita hace unos dos meses, y también hay sustracciones de bicicletas ‘al voleo’”.

También pidieron la desratización del sector y una mayor seguridad vial sobre todo en Suipacha, y Rodríguez insistió en la importancia de retomar o controlar la obra de la escuela secundaria. “Escriben las paredes, hay basura, se junta gente al atardecer que hace fogatas dentro de las aulas, según nos han dicho los vecinos, y han existido robos de materiales”, plantearon los vecinos, que dijeron desconocer si está previsto o no continuar con la construcción. “Sería una pena que no lo hicieran porque la escuela es hermosa y va a cambiar el barrio”, sostuvo Uberífero.