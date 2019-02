Fomentistas de Reta reniegan de información sobre inseguridad

La Comisión de Fomento de Reta pretende matar al cartero. Hoy en un correo electrónico enviado a LU 24 reniega de la difusión de la noticia dada a conocer por este sitio y LU24 Radio Tres Arroyos relativa a un lamentable hecho delictivo ocurrido en la localidad y que tuviera como víctima a una familia de aquel medio.

No entendemos la innecesaria actitud agresiva de intentar cercenar el derecho a la información que nos asiste en este estado de derecho que vivimos.

Tenemos casi 50 años de experiencia, con aciertos y con errores, pero no vamos a permitir que nos tuerzan nuestro estilo de informar.

Hay maneras y maneras de pedir las cosas. Las mismas víctimas muchas veces nos han solicitado silenciar algún tipo de información por una eventual ulterioridad. Pero en este caso no es así. La misma víctima del suceso fue entrevistada por los periodistas locales sobre el caso y pidió no hablar por el momento. Pero nunca dijo que no quería que se difundiera. Y el hecho de reiterar parte del video que elaboró la televisión nacional sobre el emprendimiento de la familia Laborde, es simplemente a manera de reflexión teniendo en cuenta el tremendo esfuerzo que hacen para llevar adelante un negocio digno y lícito.

Todos los medios de Tres Arroyos y también de Reta dieron cuenta de la noticia. No entendemos por qué razón sólo molesta LU 24.

Preguntan al final si nos incomodaron con el correo electrónico, a lo que les respondemos que sí. Que la Comisión de Fomento emplee su esfuerzo para el mejoramiento de Reta, su comercio, servicios y reclamos a las autoridades para que la vida sea placentera.

Y si como organismo representativo de la comunidad debe entender que tiene que participar en temas de la seguridad, que gestione ante la Justicia, la Policía, La Secretaría de Seguridad, La Gobernadora y el intendente, el Presdente de la Nación si quiere, pero que no intente descargar sobre los periodistas.

Texto del Correo Electrónico que enviaron a LU 24

Mediante la siguiente tenemos el agrado de comunicarnos con uds., y con la seriedad a la cual siempre apoyamos por su trabajo y su labor en la comunicación de la que a diario tienen para con nuestra comunidad, a la cual agradecemos enormemente.

Pero hemos notado que en la publicación del asalto de Costa del Sol, se ha expuesto a nuestro vecino junto a su familia en cifras y videos, los cuales si bien fueron realizados para promocionar la villa, con mucho trabajo, desinteresadamente y sin medir los inconvenientes que podían perjudicarlos a él como a su familia. Por lo que pedimos que se revea la posibilidad de no exponerlos desde su imagen y monto robado al cual el hecho está en investigación y se lo expone a represalias de malvivientes o blanco fácil de detectar.

Sepan uds. disculpar si incomodamos ya que éste no es nuestro objetivo sino simplemente el resguardo de ésta familia trabajadora a la que atravesó un episodio por el cual ninguno queremos pasar.

Desde ya muchísimas gracias.

Y a su disposición. Comisión de Fomento Reta