Food Trucks de Dunamar: tras sufrir robos, su propietario se mostró conforme con la temporada

El móvil de LU 24 se acercó a hablar nuevamente con Ezequiel Perrone, el propietario de un food truck en Dunamar que denunció que en 20 días le robaron tres veces. Se mostró más tranquilo ya que no volvió a sufrir sustracciones y comentó que le está yendo muy bien.

“Este comercio depende mucho del clima y no nos podemos quejar porque han tocado lindos días de playa, la gente ha respondido, hemos hecho una clientela en este mes que la verdad que nos pone muy contentos y estamos conformes con la temporada”, expresó.

En cuanto a los robos sufridos reflexionó: “Cuesta mucho trabajar acá, si bien tiene un costo económico también es mucho el sacrificio que hacemos y de pronto pasa lo que pasa y que nos roben la mercadería o que nos hagan una fogata al lado del carro toda la noche y se coman todo y que de pronto vos vas a decir lo que te pasa y que del otro lado no está la mejor respuesta, entonces te da bronca, impotencia y ganas de volver a casa. También hay que entender que es parte del juego, que te van a pasar cosas buenas y cosas malas”.

Contó que en sus carros gastronómicos ofrece una amplia carta como ensalada de frutas, brochette frutales, choclo, daikiris, exprimidos, lomo, súper panchos, hamburguesas, licuados y agua caliente. “Para lo que es un carro gastronómico son un montón de cosas y más si estamos en el medio de la nada, creo que eso la gente lo ve y eso hace que nos elijan”, sostuvo.