Fredi Dodorico: “Nosotros vamos a querer que el primero de la lista sea un radical”

“Lógicamente nosotros vamos a querer que el primero sea un radical”, expresó por LU 24 el presidente del Comité Enrique Betolaza de la UCR de Tres Arroyos, Fredi Dodorico, al referirse a la confección de la lista de Cambiemos de cara a las próximas elecciones legislativas.

“Estamos en las primeras charlas pero aun no nos dedicamos al armado de la lista. Vamos poniendo nombres y después se hacen los intercambios de opiniones con nuestros amigos del Pro”, explicó al tiempo que señaló que lo hacen “como siempre pensando en el bien común, eligiendo a los mejores y trabajando para poder sumar más concejales”.

“Lógicamente vamos a querer que el primero sea un radical. También está la cuestión del cupo masculino y femenino que hay que respetar”, agregó.

El dirigente radical admitió que todavía “la aspiración a encabezar la lista” no fue “puesta sobre la mesa”. No obstante, aseguró que “por ahora hay una muy buena convivencia y confianza, siempre se charla todo de palabra y no hemos tenido inconvenientes, por lo que creo que vamos a continuar así”.