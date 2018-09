Fue personalmente al Hospital para pedir una ambulancia y le dijeron que llame al 107

José María Morera, un vecino de nuestra ciudad que vive en Emilio de la Calle 1848 y trabaja en un campo de Irene, llamó a LU 24 para informar que en el día de ayer acudió al Hospital para pedir una ambulancia para el traslado de un hombre que se había descompensado y le dijeron que llame al 107.

Morera se encontraba trabajando con un empleado suyo que pesa casi 200 kilos y no podía caminar ni moverse tras haberse descompensado: “Tuvimos que vestirlo y hacer piruetas, fuimos a buscar la ambulancia al Hospital personalmente, me dijeron que llame al 107 y no me atiende nadie, llame a las 6 de la tarde y no me atiende nadie”, le dijo a LU 24.

“Hoy me pidieron todos los datos, me dijeron a ver si tenía mutual, la persona que me atendió me dijo que la ambulancia había tenido una emergencia y después iba a pasar e incluso me pidieron el teléfono para llamarme”, indicó.

Continuando con su relato, Morera explicó que “al hombre lo pude llevar y lo atendieron, le hicieron análisis y le sacaron sangre pero la ambulancia no apareció en ningún momento, lo tuvimos que llevar nosotros. La chica que estaba en emergencias me dijo que tenía que llamar al 107 para pedir una ambulancia”.

“Para meter una persona de 200 kilos en un auto fue bastante complicado, el hombre ya está en su casa y lo atendieron”, finalizó.