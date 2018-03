Fue un 10 de marzo de 2001, hace hoy 17 años empezábamos una nueva etapa con LU 24

La radio había cumplido hacía unos meses 32 años. Era bastante. Tal vez un pedacito en la historia de la humanidad, pero mucho en el quehacer diario de una emisora que le cambió la vida a Tres Arroyos a fines de la década del 60. Era un lujo por entonces que una comunidad tuviera voz propia.

Transcurría el 10 de marzo de 2001. Hablar de ese año era tener en frente un ícono de los malos momentos. La caída de un gobierno constitucional, caos económico, saqueo de supermercados, horror y hasta muerte. Chicos con hambre, abuelos desprotegidos y el segmento generador de recursos a través de las empresas, más que deprimido. Era la famosa crisis del 2001.

Pero ese momento fue elegido para intentar cambiar el rumbo de LU 24 Radio Tres Arroyos y poner sobre su estructura humana y técnica un manto de esperanza, fe y mucho trabajo para tratar de mejorar las cosas y preservar una fuente de trabajo, por entonces, en alto riesgo de deprimirse mucho, o perderse.

No estaba LU 24 ajena a lo que le tocaba vivir a la Argentina. Esa argentina de la crisis del 2001. Las dificultades eran para todos. Y su nuevo Director dijo por entonces “momentos peores a estos no vamos a vivir. Tenemos fe en un país que va a avanzar. Por eso arrancar con propuestas nuevas en momentos malos, es más desafiante aún”.

Y así fue el transcurrir de esta segunda etapa de LU 24 iniciada un día como hoy hace 17 años. Hay mucho para contar. Las buenas y las malas. Las que se hicieron bien y los errores. El avance y la tecnología. La puesta a la par del mundo. Lo bueno y lo malo, de adentro y de afuera. La Justicia y las injusticias. Las finanzas y las esperanzas.

Así pasaron 17 años hasta llegar al presente que hoy tiene la radio AM de Tres Arroyos que tiene una próxima meta inmediata: cumplir 50 años el 4 de octubre de 2019 y llegar a los 20 años de la segunda etapa el 10 de marzo de 2021.

Si algo salió bien o sale bien, es esfuerzo de un montón de gente que quiere a la radio, que confía en su avance. Que tiene sobradas pruebas que todo es a pulmón, a confianza, con recursos propios, sin crédito, sin bancos, sin finanzas foráneas. Con la garra puesta las 24 horas del día desde donde la radio decide estar, porque se sabe que donde hay que estar, estamos.

Si vienen momentos más duros aún, no vamos a bajar los brazos. Vamos a acompañar todas las ideas que sean superadoras. No somos gobierno ni cogobierno. Solo la voz de los que tienen buenas intenciones de propalar sus ideas. Abiertos a escuchar, dispuestos a proponer. Confiados, por sobre todas las cosas, que este momento tiene que mejorar, y va a mejorar.

Hoy llegamos a 17 años de esta nueva etapa. Con viejas generaciones de trabajadores de la radio que conocen la historia interior, más que otros, pero con noveles actores que están dispuestos a participar de esta posta renovadora.

Por estas horas estamos participando de la Fiesta Provincial del Trigo y el lunes, haremos dos anuncios muy importantes que hacen a nuestro presente, nuestro futuro y la esperanza puesta de manifiesto en momentos mejores.

Hoy no es el aniversario de LU 24, recordamos que hace 17 años la radio empezaba a cambiar. La historia no se cambia. Los orígenes no se olvidan. Y menos el 4 de octubre de 1969.