Fuego fuera de control cerca de Marisol: aseguran que no afecta a poblados

Fabio Uribe, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de Coronel Dorrego, admitió que está “fuera de control el fuego en la zona de los médanos en dirección Monte Hermoso- Oriente- Marisol, detrás de la Estación Faro”, aunque tranquilizó a la población al indicar que las llamas no están cerca de centros poblados, no hubo evacuados ni animales afectados.

“El viento rota a cada rato en esta zona, por eso ayer lo teníamos contenido, y el viento volvió a darse vuelta y el fuego pasó a los cortafuegos y todo”, señaló Uribe.

En el lugar están trabajando dotaciones de Punta Alta, Pehuen Co, Monte Hermoso, Oriente, Copetonas, Vela, Sierra de la Ventana, Pringles y Bomberos de Policía de Bahía Blanca, De la Garma, Tandil y Necochea, todos provistos de vehículos con doble tracción porque la zona medanosa dificulta el acceso.

“El desencadenante de este foco fue un incendio de pastizales común y corriente, en el establecimiento El Carrizal. Hoy, con gente trabajando en el lugar, haciendo cortafuegos con tractores y rastras, es posible que si el viento lo permite se pueda hacer un contrafuego con fuego, vale decir, para que se junten los dos y no se siga propagando. Para prevenir, en tanto, lo principal es un buen cortafuego si hay cereal, y tener más fuentes hídricas, tanques australianos, carros con agua, molinos”, puntualizó Uribe.