“Fueron a trabajar alcoholizados”, dijo el Ingeniero Caronello sobre los despidos en la obra del Puente Roca

El Ingeniero de la obra del nuevo puente Roca, Sergio Caronello, habló con LU 24 para dar su versión sobre los empleados despedidos y explicó que ambos fueron a trabajar alcoholizados.

“Hoy a la mañana me llaman desde la obra que había dos operarios que durante la noche habían tomado bebidas alcohólicas, no estaban en condiciones de trabajar, y por la cosas conocidas por todos, hay riesgos de accidentes, no solo para ellos sino para sus compañeros, en un grupo de trabajo la seguridad la hacemos entre todos y no podemos tener dos compañeros trabajando bajo el efecto del alcohol”, indicó el ingeniero.

“Interviene el gremio de la UOCRA con el cual tenemos un acuerdo desde que empezamos la obra donde el personal antes de ingresar es supervisado por ellos y se hacen cargo de lo bueno y también de lo malo. En el acuerdo que tenemos figura que una causal de despido es, como decirlo de alguna manera, una alcoholemia positiva en el horario de trabajo”, prosiguió y agregó: “Entonces yo automáticamente a la mañana di la orden que se le mande el telegrama de despido, así de simple”.

Asimismo Caronello expresó que siempre se sintió respaldado por UOCRA: “Gracias a la coherencia que tiene la seccional de UOCRA de Tres Arroyos nunca hemos incurrido en inconductas gremiales y siempre se ha manejado todo en una relativa armonía con el gremio, con la gente que trabaja, es decir, hemos logrado conformar un equipo. Agradezco infinitamente porque nuestra empresa está a 500 kilómetros de la obra, yo viajo toda la semana, estoy allá y después vuelvo para acá, siempre conté con el apoyo del gremio y siempre ha cumplido”.

Finalmente detalló que no tomaron nuevos empleados porque la obra finaliza dentro de 15 días: “En el puente estamos ya en el final, nos resta hacer una parte de la baranda del puente y la carpeta de rodamiento y ya después queda para inaugurar, y con el personal que tenemos lo vamos hacer sin problemas”.

El Capataz ratificó los dichos del Ingeniero

El Capataz de la obra, Orlando Cisneros, se presentó en nuestra emisora para brindar su testimonio sobre los hechos que acontecieron esta mañana con los empleados despedidos y ratificó la versión del ingeniero. Dijo que “fui yo quien les dio la orden de que sigan descansando para no presentarse a trabajar alcoholizados y no me hicieron caso. Se pusieron agresivos conmigo”.

“Ellos se pusieron a tomar hasta las siete de la mañana, nos hacen trasnochar, a las dos de la mañana me despiertan, y a las cuatro de la mañana otra vez me despiertan. Entonces les dije que no podían tomar más y se la agarraron conmigo, me quisieron pegar”, declaró el capataz.