Fuerte afluencia de inscriptos a días de Las 24 Horas de la Corvina Negra

A pocos días del gran certamen pesquero de Las 24 Horas de la Corvina Negra, que se desarrollarán el 9 y 10 de febrero, el coordinador Eduardo Migliaro aseguró que el movimiento en torno a la inscripción es incesante. “Como habilitamos la mañana y somos los únicos que cobramos con tarjeta, tenemos una afluencia muy importante de gente también en la tarde, turno en el que colabora la gente del Club 24 de Abril”, sostuvo. Hasta el viernes 8, se podrá anotarse en el concurso de 9 a 12 y de 17 a 21, además de poder hacerlo por medio de la web de Cazadores que ofrece la inscripción y el pago por la plataforma Pay U, que ofrece hasta seis cuotas pero con algún cargo que estipula el mismo sistema (no el club).

“El resto de los concursos, y seguramente nosotros tampoco estaremos exentos, no escapan a la realidad económica que se vive. Mantener una cifra por encima de los 5000 participantes seguramente será difícil por los tiempos que corren, pero nosotros somos optimistas”, sostuvo Migliaro, quien aseguró además que “nos pondría conformes más que el número de cañas, que nos acompañe el tiempo”.

En otro aspecto, indicó que “esperamos vivir un fin de semana de pesca y que la gente pueda disfrutarlo, incluyendo la noche, para que se puedan recorrer esos 45 km de playa iluminada. Además está el dron de ‘Un camino hasta vos’, que ojalá se pueda implementar porque la gente puede ver en vivo las imágenes de la playa día y noche”.

Finalmente, aseguró Migliaro que no habrá cambios ni reglamentarios ni de controles.