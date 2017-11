Fuerte choque en Av. Rivadavia y Pueyrredón

Esta tarde, alrededor de las 18 horas, se produjo un accidente de tránsito entre dos vehículos en la Avenida Rivadavia y Pueyrredón.

Por causas que se tratan de establecer chocaron un Peugeot 206, patente DVR 963, que circulaba por la mencionada avenida, y una Ford F-100, dominio WTJ 718, que cruzaba Pueyrredón.

La mujer que viajaba en el Peugeot habló con LU 24 y dijo que “casi me lo vuelca al auto, el impactó fue fuertísimo y tras de eso yo venía que no lo podía parar, me chocó de atrás”.

Solo hubo daños materiales. Trabajo en el lugar la Policía Comunal.