Fuertes críticas de la CGT local a políticas del Gobierno nacional

Dirigentes de la CGT Regional Tres Arroyos dieron a conocer un comunicado de adhesión a la marcha de la central obrera que se concreta en la ciudad de Buenos Aires, y expresaron su solidaridad con los docentes. En primer término, el secretario general Humberto Salaberry destacó el apoyo a la protesta cegetista, y consideró que “después de dos acuerdos firmados en julio y noviembre con empresarios, no ha habido reactivación ni apertura de fuentes de trabajo; por lo contrario, han aumentado el cierre de fábricas y comercios, los despidos y los seguros por desempleo. Este verano abundaron los despidos y no por capricho, sino a raíz de la situación económica del país, que no ha llevado adelante políticas de trabajo y producción sino que ha abierto las importaciones”.

“Nadie busca desestabilizar. Queremos que la clase trabajadora tenga su plato de comida y la familia esté tranquila. Queremos ser solidarios con los docentes, que han sido manoseados con aprietes que no llevan absolutamente a nada. No gustaba lo de antes, pero el remedio que se trae es peor”, sostuvo Salaberry, quien también condenó a la empresa Camuzzi Gas, porque sus empleados eligieron delegado en la vereda.

Por su parte, Luis Cirone –de los trabajadores de televisión- dio lectura a un comunicado, que entre otras cuestiones señala que “las políticas del gobierno nacional no han hecho sino ir en desmedro del poder adquisitivo de los trabajadores”, y denuncia “intentos de flexibilización laboral”. El texto además expresa la solidaridad con los gremios docentes y repudia las amenazas al dirigente de SUTEBA Roberto Baradel.

Jubilados y PAMI





Roberto Di Palma, secretario general de los mercantiles, expresó su malestar por la situación que atraviesan los jubilados con la cobertura de PAMI. “Han sufrido un recorte en los medicamentos, un cambio unilateral del sistema de emergencias médicas que tenían con los efectores públicos, como en este caso con el Hospital, para pasar a una asistencia privada con un 0810 que les ha traído dificultades”, indicó Di Palma, quien además criticó “el tremendo aumento de las tarifas de servicios públicos, que este invierno impedirán encender normalmente un calefactor o utilizar la electricidad para calefaccionarse”.

Finalmente, Alberto Perotti, de los Molineros, sostuvo que “con el modelo neoliberal se han retrocedido 30 años, con consecuencias directas y lamentables para los trabajadores. No existe una medida que beneficie a los sectores más vulnerables. La gente está muy susceptible. Los molineros no vamos a ceder ni a dar un paso atrás en relación a conquistas anteriores”.