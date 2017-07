Funcionario provincial propone realizar tareas preventivas contra la tucura

El Director Provincial de Fiscalización Vegetal, Gustavo Calvanese, junto a la representante zonal del Ministerio de Agroindustria, Lorena Ceriani, se reunieron en la Secretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología, con representantes de entidades agropecuarias, tales como la Sociedad Rural local , el INTA y la Dirección de Bromatología de la comuna tresarroyense.

El titular de la Secretaría municipal, Juan José Etcheto, afirmó a LU 24 que “raíz de la preocupación del Ministro Sarquís, bajaron el director provincial Gustavo Calvanese y Lorena Ceriani, representante del ministerio en la región y estamos planteando la situación a la mesa, y compartiendo con las entidades sobe la problemática que se plantea y las previsiones que se puedan llegar a lograr”.

Calvanese abordó la problemática desde el punto de vista preventivo para evitar el avance posterior de la plaga de la tucura, combatiendo la misma en su estadío inicial para evitar gastos mayores cuando se desarrolla el insecto, y sostuvo que “estamos caminando municipio por municipio, y la idea es comenzar a exponer esta problemática tempranamente, reuniendo a las entidades del campo junto al INTA, Senasa y municipio, con la idea de actuar en los controles de la tucura, porque entendemos que las acciones de control en un estadio muy juvenil, en lo que llamamos mosquita nos libera de los costos emergentes que se generan cuando la tucura es un adulto”.

“Esto implica un trabajo muy serio por parte de los productores ganaderos que es donde nace, y es el momento en que esta bueno en hacer tratamientos en el estadio de ninfa de forma tal que con una acción de un insecticida uno pueda rápidamente controlar y no generar el consumo de forraje que se produce cuando avanzan los estadíos ninfales, ya que si el productor ganadero hace el control ésta no se traslada al cultivo agrícola con los gastos que le genera al productor”, resaltó.

“En un momento hubo una gran explosión de tucuras y la idea no es llegar a los controles masivos con aeroaplicación porque no es sustentable por lo que tratamos de hacer tratamientos en foco, son reuniones programadas ya hicimos la semana pasada hicimos Tandil, Benito Juárez, Laprida y Lamadrid y anoche estuvimos en Gonzales Chaves; ahora de acá vamos a Dorrego, me acompañan el Director Provincial de Agricultura y el Director Provincial de Fiscalización Agrícola con esta temática en Coronel Suárez y Daireaux que son más marginales como Lobería y Necochea pero que tienen esta problemática en sus distritos”, concluyó.