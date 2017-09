Funcionarios anunciaron cordón cuneta y luminarias en Barrio Unión

El Sub Secretario de Servicios Públicos, Roberto Pissani acompañado por las concejalas vecinalistas, Marta Pellegrini y Claudia Cittadino estuvieron presentes en el barrio Unión, en donde recorrieron sus calles y mantuvieron encuentros con vecinos del lugar, a fin de confirmarles que la obra de cordón cuneta y luminarias se realizará próximamente en tiempo y forma. El cuadrante designado comprenderá Av. del Trabajador; Av. Güemes, Camino de cintura y Av. Libertad, incluyendo la calle Mar del Plata hasta las vías.

Este anuncio, fue recibido con satisfacción por los vecinos; en cuanto a las cloacas, el Sub Secretario les manifestó que se realizará un estudio de factibilidad en aquellos lugares en donde aun no cuentan con este servicio.