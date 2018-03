Funcionarios de Desarrollo Social y Salud, destacan la importancia del Programa Municipal de Prevención de Adicciones

El Lic. Marcelo León, responsable de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaria de Salud, Dra. Isabel Tarchinale, destacaron la importancia y el crecimiento sostenido que tienen en la ciudad la implementación del Programa Municipal de Prevención de Adicciones.

“A principios del 2017 y por iniciativa del Intendente que reunió a personas y profesionales que trabajan en el área de salud, se manifestó la inquietud de armar un equipo de trabajo para trabajar adicciones. Se empezó a trabajar en eso y se llevaron acciones como capacitaciones con el Sedronar, se hizo lo propio aquí, se concretó una encuesta para ver cómo estaban los jóvenes respecto al tema y se encuestó a unos 800. Sedronar nos dio 120 mil pesos de apoyo al programa y monitorea la labor. Además se eligieron los barrios Villa Italia y Fonavi, para hacer acciones en este sentido. Esto se ha mantenido”, indicó, Marcelo León.

Por su parte, la Secretaría de Salud, Dra. Isabel Tarchinale, remarcó que hay consumo de muchas otras cosas. “Hay muchas adicciones no solo a las drogas, ahora se ve mucho a las pantallas; compras compulsivas por internet y demás. Este programa ha crecido desde que empezó; tienen que ver con el desarrollo social y la problemática de salud que se crea. Algo que nos preocupa es la problemática del embarazo adolescente, que va de la mano de adicciones a sustancias, porque quien está bajo este efecto, no coordina perfectamente respecto a la protección adecuada. Recordemos del alarmante crecimiento de la sífilis y tienen que ver con esto”.

Tarchinale manifestó que este programa se aplica en las escuelas con el área de Salud Escolar, con charlas y talleres que se organizan desde el grupo. Se comienza en las escuelas para hacer un trabajo preventivo, indicó.

Desde el CPA, Celina Mac Kenna, detalló que se trabaja con niños de 10 a 12 años, también “después en secundaria con charlas, se trabaja mucho con lo lúdico, ya que con actividades culturales y deportivas se colabora mucho para que no estén en la calle. Este año después de un relevamiento decidimos trabajar en Benito Machado y Santa Teresita. Además haremos la devolución de la encuesta realizada. Con los datos se podrá abordar la problemática de una mejor manera”.