Funcionarios municipales y Guardavidas analizaron la temporada veraniega

Los tres jefes del Cuerpo de Guardavidas se reunieron con autoridades municipales para hacer un balance de la Temporada que finalizará el 2 de abril, y comenzar a analizar las necesidades para la próxima, para mejorar cuestiones de seguridad en las playas.

Estuvieron presentes en la reunión los tres delegados de las localidades turísticas, Claromecó, Reta y Orense, el Director de Turismo, Juan Moizzi, y el titular de Desarrollo Económico, Carlos Bayúgar.

“La reunión fue muy favorable para todas las partes, para trabajar de manera organizada y no esperar a octubre o noviembre para planificar la próxima, y se planteó entre otros temas la posibilidad de recambio del Jeep de Balneario Orense; le vamos a tratar de ir buscando la vuelta, no està sencilla la situación económica pero hay muchas cosas que se pueden ir logrando, la idea es comenzar a trabajar desde ahora, en lo que a mí respecta ha sido muy positiva”, dijo Bayúgar a LU 24.

“Una temporada intensa”

“Ha sido una temporada intensa, ya que han cambiado las situaciones de la playa y del mar también, pero afortunadamente sin cuestiones negativas en lo que respecta a los salvatajes”, opinó.

“En esta primera reunión se plantearon otros temas, como la renovación de las banderas del estado del mar, algunos otros pedidos como el tema de los refugios, que se hicieron conjuntamente con gente de la Delegación y dio muchos resultados; también el tema de la instalación de las Zonas Recreativas ha disminuido el tránsito por el lugar, de a poco se van resolviendo cosas, como el tema de los vendedores ambulantes, algo que planteó Ávila, cuestiones que seguiremos analizando; se ha pedido que se incorporen concejales de otros partidos políticos a la próxima reunión”.

Parador 1: Rescindirán contrato por no cumplir con lo estipulado en los pliegos

En otro aspecto, el funcionario dio a conocer que el municipio envió una Carta Documento a los adjudicatarios de la licitación del balneario Parador 1 en Claromecó, y afirmó que la misma obedece a que “no se cumplió lo que se había hablado al respecto por las mejoras que deben realizarse, por lo que hemos enviado una Carta Documento para la rescisión del contrato, e incluso el director de Turismo Juan Moizzi estuvo yendo hace dos semanas al balneario para conversar con el titular acerca de lo que no se había cumplido, y la idea es que se vayan cumpliendo lo que se estipula en los pliegos”.

“Ya habían pasado dos temporadas, en la primera era lógico que se diera un período más porque fue un poco traumático el traspaso y lo que conllevó ese cambio de manos, pero no hubo en este temporada ningún tipo de avances, hay fotos documentadas de que todo sigue en el mismo estado, y la idea es hacer cumplir los compromisos que no se han ido cumpliendo”, sostuvo.

Cambios en el PRODESTA

Bayúgar dijo asimismo que se habrá a cargo otra persona en el trabajo que se realiza en el marco del Proceso de Desarrollo Estratégico Sostenible de Tres Arroyos – PRODESTA-, “ya que Carolina Goicochea pasó a desempeñarse en la Secretaría de Desarrollo Económico, y Johnny Vannieuwenhoven fue designado como Jefe de Compras del Ente Vial”.

Moizzi: “Reclamos no hay, sí hubo pedidos de elementos”

Desde la Dirección de Turismo, su titular Juan Moizzi dijo que “fue una reunión de análisis, no hubo reclamos, si pedidos de elementos para que sea una temporada igual a ésta o mejor, en el caso de Orense hay una cuestión con un vehículo que se va a resolver, y hoy día con el turismo, como se mueve la gente los días feos va a los balnearios, antes se iban a la casa y ahora van igual por los servicios que se brindan y necesitamos los refugios, en Claromecó falta uno que se construirá”.

“En la medida de lo posible que nosotros podamos colaborar para que ellos tengan la mejor funcionalidad en playa, desde la Dirección de Turismo siempre tenemos que puntualizar somos un servicio, entonces el servicio para el turista comprende todo, más allá de lo vinculado a la gastronomía la seguridad es muy importante”.

Castro: “Tratamos de profesionalizar nuestro trabajo”

German Castro, jefe de Claromecó dijo que en ese balneario “hay una de las moto de agua que hay que renovar porque este año nos trajo mucho problema porque se hizo un esfuerzo tremendo no solamente humano sino económico porque es costosa la reparación, y ademàs hay elementos que porque cumplen su función hay que renovarlos, por cuestiones de seguridad, y el servicio no es tan bueno en ese área, y tratamos de profesionalizar lo más que se pueda para no solamente nosotros capacitarnos sino tener los elementos para poder dar los servicios.