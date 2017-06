Funcionarios provinciales y del SEDRONAR visitaron el Programa Envión

Marcelo León, responsable del área de niñez y adolescencia en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social, informó a LU 24 que “el lunes recibimos la visita de la directora provincial del Programa Envión, Viviana Devoto junto a Esteban Hernando del Ministerio de Desarrollo Social, quienes vinieron a hacer una evaluación del programa que en nuestra ciudad funciona dentro del Club de Pelota, y se fueron muy contentos, ya sea por la sede, con cómo funciona el programa y los talleres que tenemos”.

“Es muy bueno que puedan comparar el trabajo que hacemos con el resto de la provincia, en Tres Arroyos tenemos 90 chicos que concurren semanalmente; el Envión funciona de 9 a 12 y de 15 a 19, y de los que asisten, la mayoría que no realizan otra inserción institucional más allá del programa” remarcó León.

“Las capacitaciones que estamos haciendo actualmente se vinculan al el tema del consumo problemático de sustancias, y tuvimos una c el viernes con gente del SEDRONAR en Tres Arroyos y el miércoles una específica para el programa envión en Bahía Blanca”, sostuvo.

La responsable en la ciudad, Eugenia Cattáneo, manifestó que “Envión es un programa de inclusión que trabaja la parte educativa con un taller de apoyo escolar y favorecer la inserción de los chicos que han quedado fuera del sistema educativo, y también se trabaja en la inclusión laboral, como carpintería, mantenimiento d edificio, cocina, que son los que hacen en principio casi como un juego y se van aprendiendo oficios”.

“También se trabaja en la construcción de su identidad, son chicos que van de los doce a los veintidós, con talleres más vinculados a lo artístico, como música, hip hop y pintura, y ahora se hace hincapié en una de las problemáticas es la del consumo problemático de sustancias, y contamos ahora con el asesoramiento hacia el equipo técnico de Envión, con tres ejes para el abordaje”.

Por su parte, Celina Mackenna reiteró que “el viernes 23 vino gente del Equipo Técnico del SEDRONAR, para capacitarnos en consumo problemático, y se dieron unos pantallazos generales sobre el marco teórico y cómo plantearnos frente al consumo, y no poner en foco a la sustancia sino en el sujeto, por lo que nos brindaron herramientas para intervenir en determinados casos puntuales; nosotros trabajamos en cultura, deporte y educación, y ahora comenzamos a abordar desde la prevención esta problemática del consumo”.