Fundaron un comedor y solicitan ayuda a la población

Se puso en marcha un nuevo comedor en la ciudad y sus responsables solicitaron a través de nuestra emisora, la colaboración de la población para brindarle una mejor atención a los más de 20 chicos que asisten a diario.

“A Mi Manera”, funciona en una vivienda ubicada en Buchardo 1271 y Gastón Gutiérrez, uno de los referentes del comedor, asegura que este fue el sueño que siempre quiso cumplir: tener un comedor para ayudar a los chicos del barrio que lo vio crecer.

“Es un orgullo para nosotros que los nenes del barrio puedan desayunar y almorzar. Estamos organizando actividades para ellos. Yo me crié acá y siempre soñé con esto. Hace algo más de una semana que arrancamos y hoy tenemos unos 29 chicos que asisten. Ellos comparten todo, desayunan, almuerzan y a la tarde vienen a la pileta que era de uso familiar y ahora es de todos y de esa manera no van al arroyo. Todos necesitan apoyo de todo tipo”, comentó esta mañana Gutiérrez.

Recordó que “uno pasó cosas de pibe y trata de que ellos no pasen por esas cosas. Trabajamos en un geriátrico los dos por eso arranco a las cinco de la mañana a buscar cosas para el desayuno para que ellos tengan para comer y, sacarlos adelante es la idea, porque se lo merecen”.

Según manifestó Mirta Espinoza, responsable también de la iniciativa “es importante que los que puedan colaborar lo hagan con lo que puedan. Todo será bienvenido, desde comestibles, utensilios, lo que pueda ser útil en este lugar”.