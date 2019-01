Furor por las fotos de Perón con tresarroyenses

Decenas de oyentes de LU 24 se movilizaron hoy para obtener una fotografía del general Juan Domingo Perón junto al doctor José Campano, que Oscar Ravella obsequió –aunque se quedó “corto” y deberá hacerse de más copias para el domingo que viene- durante su programa dominical “De 9 a 12”. En paralelo con este gesto del conductor, no fueron pocos los tresarroyenses que refirieron tener alguna imagen del General junto a un familiar o conocido nacido en esta ciudad; sin embargo, quien documentó esta afirmación aportando la foto en cuestión fue Alfredo Marino, quien dio a conocer la que ilustra esta página y en la que se ve, a la izquierda, al mismísimo Perón; en el centro a un hombre no identificado y a la derecha a su padre, Alfredo Marino, quien llegó a ser chofer del expresidente de la Nación.

Según el relato que conserva la familia, en 1930, con 21 años cumplidos, Marino padre se incorporó al Servicio Militar Obligatorio en Campo de Mayo, donde en principio se desempeñó como mecánico y luego como chofer de los jefes del Cuartel. Fue en esa tarea que le tocó conducir un Chevrolet 29 con capota de lona desde Buenos Aires al Cuartel de Zapala, llevando a Perón, por entonces teniente.

Aquel viaje, según atesora Alfredo Marino hijo, se hizo con el objeto de relevar datos para un mapa topográfico, y se trasladaron camiones, el rancho y toda una serie de elementos para cumplir con esa actividad. Acamparon en estancias, y en Bariloche llegaron a cruzar el río Limay en balsa porque el puente aún no existía.