Fútbol: A dos fechas del final aún no se vislumbra el Campeón del Ascenso

Se jugó la décima primera fecha del torneo de fútbol de Ascenso, donde Villa del Parque, a pesar del perder sigue en la punta, ganaron Echegoyen, Central, Cascallares, San Martin y Claromecó.

En San Francisco, Echegoyen la ganó a Villa del Parque 2 a 1, con goles de Acosta y Morán. El empate transitorio de Villa lo marcó Rodríguez. En cuarta empataron 3 a 3.

Central, de visitante, le gano a Argentino Junior 2 a 0 con goles de Daniel y Diego Dabien. En cuarta gano el “Bicho” 4 a 3.

Cascallares, también de visitante venció a Juan E Barra 4 a 3, con goles de González -por dos- , García y Velázquez. Los descuentos: Giuliani, Díaz y Bramajo. En cuarta ganó el local 4 a 1.

En Orense, Alumni y Garmense empataron 3 a 3. Los goles: Robles - por dos- y Alcodoy de penal para Alumni, López - por dos - y Elorza para la visita. Jofré, arquero de Alumni le atajó un penal a Elorza. En cuarta ganó el local 2 a 1.

Claromecó, de visitante le ganó a la ACDC 1 a 0, con gol de Saint Martin. En cuarta triunfo visitante por 3 a 2.

San Martín como visitante derrotó a Copetonas 1 a 0, con gol de Acosta. En cuarta empataron 1 a 1.

Posiciones de Segunda:

Villa del Parque 24, Echegoyen y Claromecó 21, Agrario 20, Alumni 17, Garmense 15, Central 14, ACDC y Cascallares 12, San Martin 10, Copetonas 9, Argentino 5, Barra 4.

Posiciones de Cuarta:

Alumni 26, Echegoyen y Villa 21, Argentino 20, Claromecó 18, Agrario 17, ACDC 12, Garmense 11, Central y Barra 10, San Martín 8, Copetonas 6, Cascallares 4.

Próxima fecha - Décima segunda:

Villa del Parque vs. Agrario, Cascallares vs. Echegoyen, Central vs. Barra, San Martín vs. Argentino, Claromecó vs. Copetonas, Garmense vs. ACDC. Libre Alumni.