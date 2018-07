Fútbol: Boca y Huracán líderes en Primera. Comenzó el Clausura de Segunda

Un nuevo domingo a puro fútbol se vivió en nuestra ciudad con la tercera fecha del Clausura de Primera División y el comienzo del Clausura de Segunda, con una jornada repleta de goles que muchos vivieron a través del “Gol a Gol” de LU 24.

Huracán y Boca comparten la punta en Primera División, mientras que Agrario, Argentino, Barra, Villa y Alumni ganaron en la primera fecha de Segunda.

Todos los resultados:

1° DIVISIÓN (FECHA 3)

FINALES

INDEPENDENCIA QUILMES 2-2

Goles: J. Longhini -2- (I); J. Espinal y L. Aramendi -de penal- (Q). HURACÁN OLIMPO 4-0

Goles: N. Alcodoy, M. Zanel, J. Elizondo y J. Henríquez (H). ONCE EL NACIONAL 0-1 Gol: A. Macías -de penal- (EN).

Incidencias: Expulsados Troncoso y Aguilera (OC). UNIÓN BOCA 2-3 Goles: L. Amado y J. Stornini (U); S. Baquero, A. San Román y L. Escudero (B). COLEGIALES H. CICLISTA 2-2 Goles: H. Videla y E.Maldonado (C); L. Porta y J. Riganti (HC).

Incidencia: Expulsado Cuello (C).

Posiciones Primera División: Huracán y Boca 9 puntos, El Nacional 7, Colegiales 4, Unión 3, Once Corazones, H. Ciclista y Quilmes 2, Independencia y Olimpo 1.

Promedios: Huracán 1.958, Once Corazones 1.875, Independencia 1.562, H. Ciclista 1.437, El Nacional 1.396, Boca 1.229, Colegiales 1.208, Quilmes 1.187, Unión 1.133 y Olimpo 1.083.

Próxima fecha (4°): Olimpo vs. Independencia, Quilmes vs. Colegiales, H. Ciclista vs. Unión, Boca vs. Once y El Nacional vs. Huracán.

Resultados Tercera División: Independencia 4 – Quilmes 1, Huracán 1 – Olimpo 0, Once 2 – El Nacional 0, Unión 1 – Boca 3 y Colegiales 1 – H. Ciclista 1.

Posiciones Tercera División: Once y Huracán 9 puntos, Independencia 6, Boca 5, El Nacional y Unión 4, Colegiales y H. Ciclista 2, Olimpo y Quilmes 0.

2° DIVISIÓN (FECHA 1)

FINALES

VILLA CASCALLARES 2-1 Goles: S. Gutiérrez y F. Gutiérrez (V); Pedone (C).

Incidencias: Expulsados Marinissen (V) y Jensen (C). ARGENTINO GARMENSE 3-2

Goles: López, Ibarlucía y Sánchez (A); J. Del Río y Elorza (G).

Incidencia: Expulsados J. Del Río y Tolosa (G). ECHEGOYEN SAN MARTÍN 3-3 Goles: Aríngoli -2- y Moreno (E); Pellegrini -2- y Acosta (SM). AGRARIO CENTRAL 7-1 Goles: Piñeiro, Tries -de penal-, Ausmendi y Díaz -4- (A); Leguizamón (C).

Incidencia: Expulsado J. Del Negro (C). COPETONAS ALUMNI 2-3 Goles: J. Sallago y T. Hastrup (C); Cabodevilla y Esbensen -2- (A). JUAN E. BARRA CLAROMECÓ 3-2

Goles: Toyos -de penal- y Bramajo -2- (JEB); Trybuchowicz y Ávila (C).

Posiciones Segunda División: Agrario, Barra, Alumni, Argentino y Villa 3 puntos, Echegoyen y San Martín 1, ACDC, Cascallares, Garmense, Copetonas, Claromecó y Central 0.

Próxima fecha (2°): Garmense vs. Barra, Claromecó vs. Echegoyen, San Martín vs. Agrario, Alumni vs. Argentino, Central vs. Villa, ACDC vs. Copetonas. Libre: Cascallares.

Resultados Cuarta División: Villa 3 – Cascallares 2, Argentino 2 – Garmense 4, Echegoyen 2 – San Martín 3, Agrario 1 – Central 1, Juan E. Barra 1 – Claromecó 1 y Copetonas 3 – Alumni 2. Libre: ACDC.

Posiciones Cuarta División: San Martín, Copetonas, Villa y Garmense 3 puntos, Agrario, Central, Barra y Claromecó 1, Echegoyen, Alumni, Cascallares, Argentino y ACDC 0.