Fútbol de ascenso: Agrario es el campeón del Clausura

Se jugó la última fecha del Clausura de Segunda División y Agrario con el empate ante Barra se consagró campeón y jugará la finalísima con Olimpo que ganó el apertura.

En De La Garma, Agrario empató con Juan E. Barra 1 a 1 con goles de F. Díaz en contra y Tabernini. En cuarta triunfó del local 3 a 1.

En cancha de los cristianos la ACDC le ganó a Alumni 2 a 0 con goles de Beryulet y Silva. Se fue expulsado Duarte del rojo. En cuarta empataron 1 a 1.

Villa del Parque como visitante le ganó a Copetonas 2 a 1 con goles de Segovia y Daloisio, el empate transitorio Sayago. Diez golero de Villa le atajo un penal a G. González. En cuarta ganó el local 1 a 0.

Argentino Junior como local derrotó a Cascallares por 3 a 1, con goles de Minor, Pinela y Salomón. El descuento para el elenco de Cascallares lo marcó Luengo. En cuarta ganó el Bicho 3 a 1.

En Claromecó los de la villa le ganaron a Olimpo 1 a 0 con gol de Ávila. En cuarta triunfó la visita 2 a 0 y se coronó campeón del clausura.

En Chaves, San Martin ganaba 1 a 0 sobre Garmense y el árbitro lo suspendió a los 47 minutos por tumulto. El gol Schfini. La Canal, de Garmense, le atajó un penal a Schifini. En cuarta empataron 1 a 1.

Posiciones de segunda:

Agrario (campeón) 20 puntos, Villa del Parque 19, Garmense 18, ACDC 17, Olimpo, San Martin y Claromecó 15, Alumni 14, Copetonas, Cascallares, Argentino 13 y Barra 6.

El domingo 19 jugarán Olimpo, ganador del apertura, y Agrario, ganador del clausura, para conocer el campeón del año.

Posiciones de cuarta:

Olimpo (campeón) 27 puntos, Argentino 24, Cascallares 18, Garmense 15, Villa 13, Alumni y Agrario 12, San Martin, ACDC y Copetonas 11, Claromecó 10 y Barra 5.

El domingo 29 jugarán Argentino, ganador del apertura, y Olimpo, ganador del clausura, para conocer el campeón del año.

Acumulativas:

Olimpo 45, Villa 41, ACDC 35, Agrario 34, Claromecó 31, Cascallares y Argentino 29, Copetonas 28, Garmense 25, Alumni y San Martin 23, Barra 18.

Los cruces de la Liguilla:

Villa del Parque vs. Copetonas, ACDC vs. Cascallares y Claromecó vs. Argentino.