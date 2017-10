Fútbol de Ascenso: Garmense y Agrario en los más alto de la tabla

En el fútbol de Ascenso local los dos equipos de De La Garma están cabeza a cabeza cuando restan dos fechas para el final del Clausura.

Agrario lo dio vuelta como visitante, le ganó a la ACDC 3 a 2 con goles de F. Díaz, Piñero y Tries para la visita, mientras que para los cristianos Jerez y Mink de penal. Se fue expulsado Cisneros de la ACDC, Anta atajó penal a Piñero y Silva atajó penal a García. En Cuarta empataron 2 a 2.

En De La Garma Garmense y Cascallares empataron 2 a 2 con goles de Ruiz Díaz y Del Rio para el local, Luengo y Pedone para la visita. En Cuarta empataron 2 a 2.

Argentino como local le ganó a Alumni 5 a 3. Los goles del bicho fueron de Minor por dos, Salomón por dos y Rojas, para el rojo de Orense Mahtisen, Barrionuevo de penal y Caraballo. En Cuarta triunfo del local 5 a 0.

Olimpo como visitante venció a San Martín 2 a 1. Los goles fueron de San Martín y Saragoza para la visita, el descuento de Bonini para el santos. En cuarta triunfo de Olimpo 3 a 2.

En Claromecó el local y Villa del Parque empataron 2 a 2 con goles de Sosa y Zicherri para el local Moran de penal y Leguizamón para la visita. No se jugó en Cuarta.

Copetonas le ganó a Juan E Barra 2 a 1 con goles de Lacoste y G. González y el descuento de E. Giuliani. En cuarta ganó Copetonas 5 a 1.

Posiciones de Segunda:

Garmense y Agrario 18, Villa del Parque 15, Copetonas 13, Cascallares y Olimpo 12, Alumni, San Martin, ACDC y Claromecó 11, Argentino 9, Barra 5.

Posiciones de Cuarta:

Olimpo y Argentino 21, Cascallares 15, Garmense 14, Claromecó, Alumni y Villa del Parque 10, San Martin 9, Agrario 8, ACDC y Copetonas 7, Barra 5.

Acumulativas:

Olimpo 42, Villa 37, Agrario 32, ACDC 29, Cascallares y Copetonas 28, Claromecó 27, Garmense y Argentino 25, Alumni 20, San Martin 19, Juan Barra 17.

Próxima fecha

Cascallares vs Claromecó, Barra vs ACDC, Villa vs Argentino, Agrario vs San Martin, Olimpo vs Garmense, Alumni vs Copetonas.