Fútbol de Ascenso: la V azulada perdió pero sigue en la punta

En el Ascenso Villa del Parque perdió pero no se bajó de la punta del torneo. Además ganaron Agrario, Echegoyen, Claromecó, Garmense y Cascallares.

En su cancha, la ACDC le ganó al puntero Villa del Parque 2 a 0 con goles de Godoy y Anta y se fue expulsado Moricet de los cristianos. En Cuarta ganó el local 2 a 1.

En Claromecó, el local le ganó a San Martin 1 a 0 con gol de Greco. En Cuarta triunfo de los de la villa 2 a 1.

Garmense como local le ganó a Central 2 a 1 con goles de Di Marco de penal y Juárez, y el descuento fue de Del Negro de penal. En Cuarta ganó la visita 2 a 1.

En Orense, Cascallares de visitante venció a Alumni 2 a 1 con goles de Pedone y Álvares, el empate transitorio Alumni lo hizo Esbensen. Se fueron expulsados J. Cabodevilla y Cepeda del local y González de la visita. En Cuarta ganó el local 4 a 1.

Agrario de visitante fue contundente, venció a Copetonas 4 a 0 con goles de Tries por dos, Caprile y Piñeiro. En Cuarta empataron 2 a 2.

Argentino en su cancha perdió con Echegoyen 1 a 0 con el gol de Marcelo, y Daguerre, golero del bicho, le atajo un penal a Acosta. En Cuarta ganó el local 4 a 2.

Posiciones de Segunda:

Villa del Parque 15, Claromecó y Agrario 14, Echegoyen 12, Alumni y ACDC 10, Central, Garmense y Cascallares 7, San Martin 6, Copetonas 5, Argentino y Barra 4.

Posiciones de Cuarta:

Alumni 16, Echegoyen, Agrario y Claromecó 14, Villa del Parque 13, Argentino 10, Barra 7, ACDC, y Central 6, San Martin y Garmense 4, Cascallares 3, Copetonas 2.

Próxima fecha:

Echegoyen Vs Barra, Agrario Vs Argentino, Villa del Parque Vs Copetonas, Cascallares Vs ACDC, Central Vs Alumni, San Martin Vs Garmense. Libre Claromecó.