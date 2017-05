Fútbol de Ascenso: Olimpo sigue invicto

La quinta fecha del ascenso ganaron ACDC, Agrario, Villa del Parque y Olimpo.

En Copetonas, el local y Argentino Junior empataron 1 a 1 los goles de Gerónimo de penal para el bicho y G. González para el local. Se fueron expulsados Gutiérrez, Larranegui y Minor en el visitante y Musa. En el local en cuarta empataron 1 a 1.

La Asociación Civil y Deportiva Cristiana le ganó como local a Claromecó 3 a 0 con goles de Minx por dos y Soler. Se fueron expulsados O. Bastia de ACDC y Herrera de la visita. En cuarta triunfo del local 3 a 1.

El Clásico de De Las Garma fue para Agrario donde le ganó a Garmense 4 a 1 con goles de Piñero, Ganim de penal y Tavernini por dos, el descuento Del Rio. Se fueron expulsados Ciervo y Ortolachipi de la visita. En cuarta triunfo del local 2 a 1.

En Juan E Barra el puntero sigue firme. Olimpo venció al local 2 a 0 con goles de San Martin y Ridao, Díaz de barra marro un penal y en cuarta ganó el local 2 a 1.

En Orense Alumni y Cascallares empataron 2 a 2 con goles de C. Barrionuevo de penal y Esbensen para el local, Luengo y C. Moran de penal para la visita. En cuarta triunfo de Alumni 2 a 0.

Villa del Parque fue contundente. Le gano a San Martin 5 a 0 con goles de Moran por dos, Ferraro y Segovia por dos. En cuarta triunfo del local 4 a 0.

Posiciones de Segunda:

Olimpo 15, Claromecó 10, Villa del Parque y Acdc 9, Agrario 8, Alumni y Cascallares 6, Argentino y Copetonas 5, San Martin 4, Juan E Barra 3, Garmense 0.

Posiciones de cuarta:

Agrario 13, San Martín y Argentino 9, Garmense y Villa 8, Cascallares y Alumni 7, Olimpo 6, Copetonas y ACDC 5, Barra 4, Claromecó 0.

Próxima fecha 6ta

Cascallares vs Villa del Parque, Olimpo vs Alumni, Garmense vs Juan E Barra, Claromecó vs Agrario, Argentino vs ACDC, San Martín vs Copetonas.