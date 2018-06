Fútbol de Ascenso: Villa amplió la diferencia rumbo al título

En la décima fecha del Ascenso, Villa del Parque estiró la diferencia. Además, ganaron Echegoyen y Claromecó.

Como local, Villa del Parque le ganó a Juan E Barra 2 a 0 con goles de Goñi - por dos -. En cuarta ganó el local 5 a 0.

Echegoyen, de visitante, le ganó a Agrario 4 a 2 con goles de Pinela, Acosta, Aríngoli y Marcelo. Convirtieron para los garmenses Tries y Díaz. En cuarta, triunfo de los de Bellocq por 1 a 0.

Cascallares y Argentino empataron 1 a 1. Los goles: Gerónimo para el “Bicho” y Giménez para el “Fortinero”. Se fue expulsado Marín de Cascallares. En cuarta ganó la visita 2 a 1.

En Cancha de Unión, Central y Copetonas empataron 1 a 1. Goles: Viera para el local y Funes para la visita. Se fue expulsado Martínez de Central, y en cuarta triunfo del local 2 a 1.

En Gonzales Chaves, San Martin y la ACDC empataron 1 a 1, con goles de Baras para el Santo y Plaza para los Cristianos. En cuarta ganó el local 5 a 3.

En Claromecó, Recreativo le ganó a Alumni de Orense 1 a 0 con gol de Ávila de penal. En cuarta, triunfo de los orensanos, 4 a 0.

Posiciones de Segunda:

Villa del Parque 24, Agrario 20, Echegoyen y Claromecó 18, Alumni 16, ACDC 12, Central y Garmense 11, Cascallares y Copetonas 9, San Martin 7, Argentino 5, Barra 4.

Posiciones de Cuarta:

Alumni 23, Echegoyen y Villa 20, Agrario y Argentino 17, Claromecó 15, Central 10, ACDC 9, Garmense 8, San Martín y Barra 7, Copetonas 5, Cascallares 4.

Próxima fecha – Décimo primera

Alumni vs. Garmense, ACDC vs. Claromecó, Copetonas vs. San Martín, Argentino vs. Central, Barra vs. Cascallares, Echegoyen vs. Villa. Libre: Agrario.