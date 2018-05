Fútbol de Ascenso: Villa ganó y sacó más diferencia

Se jugó la sexta fecha del Ascenso donde no hubo empates. Triunfos de Villa, Barra, Copetonas, Agrario, Garmense, y Central.

Barra como local logró su primer triunfo ante Argentino 3 a 0, con goles de Miranda por dos y de Bramajo. En Cuarta también triunfó el local 1 a 0.

Echegoyen perdió de local ante Copetonas 2 a 1 con goles de Khol y Musa, en tanto el descuento fue de Moran. En Cuarta ganó el local 3 a 2.

Agrario respondió con goles, le ganó a la ACDC 4 a 0; los tantos fueron de Tries por dos y Piñero por dos, el primero de penal. En Cuarta ganó el local 7 a 2.

Villa del Parque logró un triunfo muy importante ante Alumni 1 a 0, con el gol Irigoin. En Cuarta también ganó el local 1 a 0.

Garmense logró su primer triunfo como visitante. Le ganó a Cascallares 2 a 1 con goles de Elorza por dos, el primero de penal, y Pedone hizo el descuento. Se fueron expulsados Elorza en la visita, Luengo, Hidalgo y Giménez en los locales. En Cuarta triunfo de los garmeros 2 a 0.

Central de local en cancha de la ACDC le ganó a Claromecó 1 a 0 con el gol Del Negro. En Cuarta empataron 0 a 0.

Posiciones de Segunda

Villa del Parque 15, Claromecó y Agrario 11, Alumni 10, Echegoyen 9, ACDC y Central 7, San Martin 6, Copetonas 5, Argentino, Cascallares, Garmense + y Barra + 4.

(+ Tienen un partido menos entre sí)

Posiciones de Cuarta

Echegoyen 14, Alumni, Agrario y Villa 13, Claromecó 11, Argentino y Barra + 7, San Martin y Garmense + 4, ACDC, Cascallares y Central 3, Copetonas 1.

(+ Tienen un partido menos entre sí)

Próxima fecha

Claromecó Vs San Martin, Garmense Vs Central, Alumni Vs Cascallares, ACDC Vs Villa, Copetonas Vs Agrario, Argentino Vs Echegoyen, libre Barra.