Fútbol de Ascenso: Villa le ganó a Olimpo y le quitó el invicto

En la séptima fecha del ascenso ganaron Garmense, Villa del Parque, Cascallares, Agrario y Claromecó.

Villa del Parque como local le quitó el invicto a Olimpo con gol de Segobia le ganó 1 a 0. En cuarta triunfo del local por 1 a 0.

Cascallares en su cancha venció a San Martin 3 a 2 con goles de Pedone, Ale y Luengo, mientras que Schifini de penal y Bonini para el santo. En cuarta ganó el local 2 a 1.

En Orense Garmense le ganó a Alumni 2 a 0 con goles de Orono y Díaz. En cuarta triunfo del local 2 a 0.

En Juan E Barra perdió como local ante Claromecó 3 a 1, los goles de la villa Ávila por dos y Crespi, para el local Espindola. En cuarta también ganó el visitante 4 a 3.

Agrario en el final venció a Argentino 1 a 0 con gol de Roldos, Tabernini marro un penal para el local y en cuarta empataron 2 a 2.

En cancha de la Asociación Civil y Deportiva Cristiana, el local y Copetonas empataron 0 a 0; se fue expulsado Bastias de ACDC y en cuarta ganó el local 3 a 1.

Posiciones de segunda:

Olimpo 18, Agrario 14, Claromecó 13, Villa del Parque y Cascallares 12, ACDC 10, Copetonas 9, Argentino 8, Alumni y Garmense 6, San Martin 4, Juan E Barra 3.

Posiciones de cuarta:

Agrario 17, Argentino 13, San Martin y Villa del Parque 12, Cascallares 11, Alumni 10, Olimpo 9, Garmense y ACDC 8, Juan E Barra 7, Copetonas 6, Claromecó 3.

Próxima fecha:

Olimpo vs Cascallares, Garmense vs Villa del Parque, Claromecó vs Alumni, Argentino vs Juan E Barra, Copetonas vs Agrario, San Martin vs ACDC.