Fútbol de Ascenso: Villa puntero, Agrario a 1 punto

Jugada la octava fecha del fútbol de Ascenso, Villa del Parque y Agrario siguen a paso firme; además ganaron Alumni, Garmense y Echegoyen.

Villa del Parque, como local le ganó a Copetonas 2 a 0 con goles de Marchetti y F. Gutiérrez. Se fueron expulsados S. Gutiérrez del local y Hastrup de la visita. En cuarta también triunfo de Villa, 3 a 2.

Agrario en De La Garma venció a Argentino Junior 4 a 1, con goles de Piñero - por dos - , Ganim y Oronó. El descuento del “Bicho”, Minor. En cuarta gano la visita 3 a 1.

Echegoyen dio cuenta de Juan E. Barra 3 a 0, con goles de Marcelo, Acosta y Aríngoli. En cuarta también triunfo el local 4 a 1.

Alumni de visitante derrotó a Central 2 a 1 con goles de Volonté y Di Luca; el descuento fue de D. Dabien de penal. En cuarta empataron 0 a 0.

Garmense le ganó en Chaves a San Martin 3 a 0, con goles de Del Rio - por dos -y Elorza. En cuarta ganó la visita 2 a 0.

Cascallares y la ACDC dividieron honores y empataron 1 a 1. Los goles: Anta de penal para los cristianos y Velázquez para el local. Se fueron expulsados Godoy y Gerónimo de la ACDC, y Mouhapé y A. Luengo de Cascallares. En cuarta ganó la visita 3 a 1.

Posiciones de Segunda:

Villa 18, Agrario 17, Echegoyen 15, Claromecó 14, Alumni 13, ACDC 11, Garmense 10, Cascallares 8, Central 7, San Martin 6, Copetonas 5, Argentino y Barra 4.

Posiciones de Cuarta:

Alumni y Echegoyen 17, Villa 16, Agrario y Claromecó 14, Argentino 13, ACDC 9, Barra, Central y Garmense 7, San Martín y Cascallares 4, Copetonas 2.

Próxima fecha:

Argentino vs. Villa, ACDC vs. Central, Alumni vs. San Martín, Garmense vs. Claromecó, Copetonas vs. Cascallares, Barra vs. Agrario. Libre: Echegoyen.