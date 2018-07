Fútbol de Ascenso: Villa queda libre y ya se aseguró el primer puesto

Se jugó la penúltima fecha del fútbol de Ascenso donde ganaron Villa del Parque, Copetonas, Echegoyen y ACDC.

Villa le ganó en su cancha a Agrario 1 a 0 con gol de Gutiérrez y se aseguró el primer puesto. En Cuarta ganó la visita 2 a 1.

Echegoyen de visitante le ganó a Cascallares 1 a 0 con gol de Aringoli. Se fue expulsado Pinela de los belloqueros. En Cuarta también el triunfo fue de la visita 1 a 0.

En cancha de la ACDC, Central y Barra empataron 0 a 0. En Cuarta ganó la visita 1 a 0.

En Chaves, San Martin y Argentino empataron 1 a 1 con goles de Minor para el bicho y Ribo para el santo. El golero Daguerre del bicho atajó dos penales: uno a Acosta y otro a Dauro. En Cuarta ganó el local 4 a 3.

Copetonas de visitante le ganó el clásico de la costa a Claromecó 3 a 1. Los goles fueron para el ganador, Musa de penal, Sayago y Khol; el gol de los de la villa fue de Ilzarbe. Se fue expulsado Sain Martin del local. En Cuarta empataron 2 a 2.

En De La Garma, la ACDC le ganó de visitante a Garmense 1 a 0 con gol de Plaza. En Cuarta empataron 1 a 1.

Posiciones de Segunda

Villa del Parque 27, Echegoyen 24, Claromecó 21, Agrario 20, Alumni 17, Garmense, Central y ACDC 15, Cascallares y Copetonas 12, San Martin 11, Argentino 6, Barra 5.

Posiciones de Cuarta

Alumni 26, Echegoyen 24, Villa 21, Argentino y Agrario 20, Claromecó 19, ACDC y Barra 13, Garmense 12, San Martin 11, Central 10, Copetonas 7, Cascallares 4.

Próxima fecha, ultima del Apertura

ACDC Vs Alumni, Copetonas Vs Garmense, Argentino Vs Claromecó, Barra Vs San Martin, Echegoyen Vs Central, Agrario Vs Cascallares, libre Villa del Parque.