Fútbol de Primera: Ciclista estiró la diferencia

En la séptima fecha del Apertura de Primera, Huracán Ciclista estiró la diferencia; además ganó Colegiales.

En el Catale, El Nacional y Olimpo empataron 0 a 0. Nose jugó en Tercera división.

En la bombonerita, Boca y Quilmes empataron 1 a 1 con goles de Cologna para el cervecero y Farías para el xeneise. Se fueron expulsados Arenas y Cologna de la visita y en Tercera empataron 2 a 2.

En Indio Rico, Colegiales de visitante le ganó a Once Corazones 3 a 2, los goles fueron del escolar Piecenti, Navarrete y Maldonado, los del local Troncoso y Regalado. En Tercera ganó Once 4 a 0.

En cancha de Unión, el tatengue y Huracán empataron 0 a 0, se fue expulsado Vega de Huracán y en Tercera ganó el local 1 a 0.

En el clásico de Chaves, el triunfo fue para Ciclista sobre Independencia 1 a 0 con gol de Arrachea; se fue expulsado Disipio del globo y en Tercera ganó independencia 3 a 1.

Posiciones de Primera

Ciclista 14, Colegiales 12, El Nacional y Huracán 11, Olimpo 9, Independencia, Once Corazones y Boca 8, Quilmes 6, Unión 2.

Posiciones de Tercera

Independencia 18, Unión 16, Once Corazones 15, Boca 11, Colegiales y Huracán 9, Olimpo 6, Ciclista y Quilmes 5, El Nacional 3.

Promedios

Once Corazones y Huracán 1.907, Independencia 1.651, Ciclista 1.418, El Nacional 1.372, Olimpo 1.285, Unión 1.240, Colegiales 1.232, Quilmes 1.209, Boca 1.093.