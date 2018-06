Fútbol de Primera: Ciclista festejó el título en su cancha

En la última fecha del fútbol de Primera ganaron Once Corazones, Huracán, Quilmes, Ciclista y Boca.

En Gonzales Chaves, Huracán Ciclista festejó el título con un triunfo ante Olimpo 1 a 0 con gol de Arrachea. En Tercera ganó la visita 4 a 1.

Once Corazones fue mucho más que Independencia y le ganó 5 a 0 con goles de Sabatini, Cabral por dos, Regalado y Maciel San Román. En Tercera triunfo del local 1 a 0 y se consagró campeón.

Huracán como local le ganó el clásico a Colegiales 3 a 0 con goles de Alcodoy, Barroca y Ciccioli, se fue expulsado Sanabria del escolar y en Tercera ganó el globo 3 a 0.

En al bombonerita, Boca derrotó a El Nacional 2 a 1 con goles de Velázquez, el empate transitorio de Croce y se fue expulsado P. Barrionuevo. En Tercera ganó el local 1 a 0.

En cancha de Unión, el local perdió con Quilmes 1 a 0, el gol Ferretti en contra. En Tercera ganó el tatengue 4 a 0.

Posiciones de Primera

Ciclista 20 (campeón), Huracán, Independencia y Once Corazones 14, Colegiales 13, El Nacional y Olimpo 12, Boca 11, Quilmes 9 y Unión 2.

Posiciones de Tercera

Once Corazones 21 (campeón), Unión 20, Independencia 19, Boca 17, Huracán, Olimpo 12, Colegiales 9, Ciclista 8, El Nacional 6, Quilmes 5.

Promedios

Once Corazones 1.955, Huracán 1.888, Independencia 1.644, Ciclista 1.489, Olimpo y El Nacional 1.333, Quilmes 1.222, Colegiales 1.200, Unión 1.148, Boca 1.111