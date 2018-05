Fútbol de Primera: se juega la cuarta fecha con el Decano como único puntero

Este domingo se juega la cuarta fecha del fútbol de Primera, donde El Nacional, con puntaje ideal es el puntero.

En el Bottino se juega el clásico de la ciudad: Huracán recibe al puntero El Nacional con el arbitraje de Facundo Elgart con Luis Tribuzón, Pablo Martínez y Nicolás Gutiérrez.

En cancha de Unión, el Tatengue espera por Ciclista con el control de José García, con Analia Carrizo y Gastón Gutiérrez.

En Indio Rico, Once Corazones espera por Boca. El árbitro será Lucas Boneiro con Juan Arista y Pablo Donadío.

En Gonzales Chaves, Independencia recibe a Olimpo, con el arbitraje de Walter Torraca con Hugo Ottonello y Juan Bustos.

En el Zubiri, Colegiales se mide con Quilmes. Dirigen Ezequiel Ostiza con Luis Matallán, Juan Namuncurá y Matías Ulibarre.

Posiciones de Primera

El Nacional 9, Independencia 5, Once Corazones, Olimpo y Ciclista 4, Boca y Huracán 3, Quilmes y Colegiales 2, Unión 1.

Posiciones de Tercera

Independencia y Unión 9, Once Corazones 7, Colegiales y Huracán 6, El Nacional y Boca 3, Quilmes 1, Olimpo y Ciclista 0.

Promedios

Once Corazones 2.000, Huracán 1.897, Independencia 1.743, El Nacional 1.461, Unión 1.428, Olimpo 1.333, Ciclista 1.333, Quilmes 1.230, Colegiales 1.102, Boca 1.077.