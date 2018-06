Fútbol de Primera: el clima es protagonista del domingo

Se juega la séptima fecha de primera división con Huracán Ciclista mirando desde arriba.

En el Catale, El Nacional se mide con Olimpo. Dirigen Lucas Boneiro con Juan Carlos Bustos y Mailen Vázquez.

En la Bombonerita, Boca espera por Quilmes con el arbitraje de Facundo Elgart con Diego Márquez y Aidán Codagnone.

En Gonzales Chaves, Huracán Ciclista e Independencia protagonizan el clásico con el contralor de Ezequiel Ostiza con Juan Namuncurá y Luis Matallán.

En cancha de Unión, el tatengue recibe a Huracán. Son árbitros Dardo Espinosa con Juan Arista y Federico Torraca.

En Indio Rico, Once Corazones espera a Colegiales con el arbitraje de Jose García con Gastan Gutiérrez y Marcial Frelis.

Posiciones de Primera

Ciclista 11, El Nacional y Huracán 10, Colegiales 9, Olimpo, Independencia y Once corazones 8, Boca 7, Quilmes 5, Unión 1.

Posiciones de Tercera

Independencia 15, Unión 13, Once 12, Boca 10, Colegiales y Huracán 9, Olimpo 6, Ciclista 5, Quilmes 4, Nacional 3.

Promedios

Once Corazones 1,952, Huracán 1,928, Independencia 1,690, El Nacional y Ciclista 1,381, Olimpo 1,333, Unión 1,250, Quilmes 1,214, Colegiales 1,190 y Boca 1,095.