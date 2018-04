Fútbol de Primera: El Decano sacó más diferencia

Se jugó la tercera fecha del Apertura de Primera con los triunfos de Ciclista, Independencia y El Nacional, quedando el Decano solo arriba.

El Nacional como local derrotó a Once Corazones para mantenerse al tope de la tabla con el gol de J. Prieto; Pedersen golero del local le atajó un penal a Maciel San Román. En Tercera ganó la visita 3 a 0.

Independencia de visitante venció a Quilmes 1 a 0 con el gol de L. Aramendi en contra. Se fueron expulsados Espinal y Leyes del cervecero, y Lajos del Ventarrón. En Tercera ganó la visita 3 a 2.

En el Complejo, Olimpo y Huracán empataron 1 a 1 con tantos de Ciccioli para el Globo, y Ridao para el local. En Tercera ganó la visita 4 a 1.

Boca y Unión en la Bombonerita empataron 0 a 0. En Tercera ganó el Tatengue 2 a 1.

Ciclista como local venció a Colegiales 5 a 0 con goles de Rigante por 2, Di Rocco en contra y Disipio por 2; se fue expulsado Silva del Escolar y Freydias del Globo. En Tercera ganó la visita 5 a 2.

Posiciones de Primera

El Nacional 9, Independencia 5, Once Corazones, Olimpo y Ciclista 4, Boca y Huracán 3, Quilmes y Colegiales 2, Unión 1.

Posiciones de Tercera

Independencia y Unión 9, Once Corazones 7, Colegiales y Huracán 6, El Nacional y Boca 3, Quilmes 1, Olimpo y Ciclista 0.

Promedios

Once Corazones 2.000, Huracán 1.897, Independencia 1.743, El Nacional 1.461, Unión 1.428, Olimpo 1.333, Ciclista 1.333, Quilmes 1.230, Colegiales 1.102, Boca 1.077.