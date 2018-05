Fútbol de Primera: el globo chavense empató y mantiene la punta

En el torneo de Fútbol de Primera División, el puntero empató y se mantiene arriba; también ganaron Boca, Colegiales y Once Corazones.

En Indio Rico, Once Corazones le gano a Unión 3 a 1. Los goles de Leguizamón, Troncoso y Regalado para el local; García había convertido para el “Tatengue”. En tercera también ganó el local 3 a 0.

Huracán y Huracán Ciclista empataron en el Bottino 0 a 0, lo que hace que Ciclista mantenga la punta. En tercera ganaron los Chavenses 1 a 0.

En Chaves Boca logro un triunfo valioso ante Independencia 2 a 1, con goles de Armesto y Carrera. Duguini el gol del “Ventarrón”. En tercera gano el Xeneise, 1 a 0.

En el complejo, Quilmes y El Nacional empataron 1 a 1. Los goles: Aramendi de penal para el “Cervecero” y Granero, también de penal para el “Decano”. Se fueron expulsados P. Barrionuevo y J. Prieto en la visita, y Marín y Espinal en el local. En tercera, triunfo de Quilmes 3 a 2.

Colegiales, como local le ganó a Olimpo 1 a 0 con gol de Piecenti de penal. En tercera gano la visita 1 a 0.

Posiciones de Primera:

Ciclista 11, El Nacional y Huracán 10, Colegiales 9, Olimpo, Independencia y Once corazones 8, Boca 7, Quilmes 5, Unión 1.

Posiciones de tercera:

Independencia 15, Unión 13, Once 12, Boca 10, Colegiales y Huracán 9, Olimpo 6, Ciclista 5, Quilmes 4, Nacional 3.

Promedios:

Once Corazones 1,952 , Huracán 1,928 , Independencia 1,690 , El Nacional y Ciclista 1,381 , Olimpo 1,333 , Unión 1,250 , Quilmes 1,214, Colegiales 1,190 , Boca 1,095.

Próxima fecha:

El Nacional vs. Olimpo, Boca vs. Quilmes, Ciclista vs. Independencia, Unión vs. Huracán, Once Corazones vs. Colegiales.