Fútbol de Primera: El globo sigue firme en la punta

En Primera ganaron Unión, Independencia, Ciclista y El Nacional, en tanto Huracán continúa solo en la punta.

El clásico de barrio fue empate entre Quilmes y Huracán Prieto para el cervecero, Domínguez para el globo, Fernández arquero de Huracán atajo penal de Aramendi y se fue expulsado Espinal del local. En tercera ganó el globo 3 a 1.

En la bombonerita El Nacional le ganó a Boca Junior 1 a 0 con el gol de Gutiérrez. En cuarta triunfo del xeneise 1 a 0.

Unión en cancha de Argentino haciendo de local le ganó a Once Corazones 2 a 1, con goles de Flamenco y Rivera, y el gol de la vista fue de Moncla de penal. En tercera triunfo de Once 2 a 1.

En Gonzales Chaves Independencia venció a Colegiales 2 a 1 con los goles del ventarron Duguini y el descuento de Quintela para el escolar. En tercera triunfo del local 1 a 0

En San Francisco de Bellocq Echegoyen perdió con Ciclista 1 a 0 con el gol de A. Paradisi. No se jugó en tercera.

Posiciones de Primera

Huracán 15, Quilmes e Independencia 13, Unión 12, Once Corazones y Colegiales 10, El Nacional 8, Ciclista 7, Boca 2, Echegoyen 1.

Posiciones de Tercera

Huracán 19, Unión y Once Corazones 13, El Nacional 12, Boca 10, Quilmes 9, Colegiales 5, Independencia 4, Echegoyen 2, Ciclista 0.

Promedios

Once Corazones 2.160, Huracán 2.000, Unión 1.750, Independencia 1.620, Quilmes 1.340, El Nacional 1.180, Colegiales 1.117, Ciclista 1.100, Boca 0.970, Echegoyen 0.900.