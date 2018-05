Fútbol de Primera: El Nacional perdió pero mantiene la punta

Se jugó la cuarta fecha del Apertura del Fútbol de Primera con los triunfos de Huracán, Olimpo y Ciclista.

En Chaves, Independencia perdió de local 4 a 2 con Olimpo. Los goles tresarroyense fueron de Sánchez de penal, Otreras, Rodriguez en contra y Salas; Duguini y Longini marcaron para el Ventarrón; se fue expulsado Aguirre de Olimpo y Duguini marró un penal para el local. En Tercera ganó Independencia 4 a 2.

Colegiales y Quilmes dividieron: empataron 2 a 2. Los goles del Escolar fueron de Piecenti y Videla, para el Cervecero D’Aloisio y Espinal. En Tercera ganó el Escolar 4 a 2.

Unión de local perdió con Ciclista 3 a 1. Los goles del globo fueron de Chaves Porta por 3, el descuento fue de García para el Tatengue. En Tercera empataron 1 a 1.

En Indio Rico, Once Corazones y Boca empataron 2 a 2. Los goles del local fueron de Maciel San Román y Troncoso; en tanto para los Xeneise marcaron tantos, Carrera y Montequin; se fue expulsado Prendel de Once. En Tercera empataron 3 a 3.

Huracán ganó el clásico ante El Nacional 4 a 1 con goles de Vanniwenhoven, Barroca por dos y Fritz, el empate transitorio fue de A. Barrionuevo. En Tercera ganó el local 3 a 1.

Posiciones de Primera

El Nacional 9, Olimpo y Ciclista 7, Huracán 6, Independencia y Once 5, Boca 4, Quilmes y Colegiales 3, Unión 1.

Posiciones de Tercera

Independencia 12, Unión 10, Colegiales y Huracán 9, Once 8, Boca 4, El Nacional 3, Quilmes y Ciclista 1, Olimpo 0.

Promedios

Once 1.975, Huracán 1.925, Olimpo 1.750, Independencia 1.700, El Nacional 1.425, Ciclista 1.375, Unión 1.363, Quilmes 1.225, Colegiales 1.100, Boca 1.075.

Próxima fecha

Olimpo Vs Quilmes, El Nacional Vs Independencia, Boca Vs Huracán, Ciclista Vs Once, Unión Vs Colegiales.