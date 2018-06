Fútbol de Primera: Huracán Ciclista es el campeón anticipado

Se jugó la octava fecha del Apertura de Primera del fútbol local y cuando resta una fecha, Huracán Ciclista se consagró campeón. Además ganaron Once, Independencia y Olimpo.

En el complejo de Quilmes, Ciclista le ganó al cervecero 2 a 1 y es el campeón anticipado. Los goles fueron de Arrachea y Freidiaz para el globo. A. Armanedi para el local. En Tercera ganó la visita 3 a 2.

En el Zubiri, Colegiales y El Nacional empataron 1 a 1 con goles de Quintela para el escolar y Granero para el decano. En Tercera ganó la visita 1 a 0.

En el Bottino, Huracán perdió de local con Once Corazones 3 a 2. Los goles fueron de Troncoso, Regalado y Monjes para la visita, y Henríquez y Ciccioli para el local. En Tercera ganó Once 3 a 0.

En el complejo, Olimpo derrotó a Boca 2 a 1 con goles de Otreras por dos y Turri para el xeneise, Martínez arquero de Boca le atajo un penal a Sánchez. Fueron expulsados Berutti de Olimpo y Farias de Boca. En Tercera ganó la visita 2 a 1.

En Gonzales Chaves, Independencia derrotó a Unión 4 a 1 con goles de Longini por 3 y Layos por 2 y el descuento fue Ferretti. En Tercera empataron 3 a 3.

Posiciones de Primera

Huracán Ciclista 17 (Campeón), Colegiales 13, El Nacional y Olimpo 12, Huracán, Independencia y Once 11, Boca 8, Quilmes 6, Unión 2.

Posiciones de Tercera

Independencia 19, Once 18, Unión 17, Boca 14, Colegiales y Huracán 9, Ciclista 8, Olimpo y El Nacional 6, Quilmes 5.

Promoción

Once Corazones 1.931, Huracán 1.963, Independencia 1.682, Olimpo 1.500, Ciclista 1.454, El Nacional 1.363, Colegiales 1.227, Quilmes 1.209, Unión 1.192, Boca 1.068.

Próxima fecha: última del Apertura

Boca Vs El Nacional, Ciclista Vs Olimpo, Unión Vs Quilmes, Once Vs Independencia, Colegiales Vs Huracan