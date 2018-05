Fútbol de Primera: Huracán Ciclista mira desde arriba

Se jugo la quinta fecha del apertura de Primera, y dejó a Huracán Ciclista como único puntero. Además ganaron Huracán, Independencia y Colegiales.

Huracán Ciclista como local derrotó a Once Corazones 3 a 2, y quedó solo en la punta, con los goles de Porta - por dos - y Riganti, los descuentos de Maciel San Román y Regalado. Se fueron expulsados Sabatini de la visita y Ramallo del Globo. En tercera empataron 0 – 0.

Colegiales, de visitante, venció a Unión 2 a 0, con goles de Quintela y Piecenti. En tercera ganó el Tatengue 3 – 0.

Huracán de visitante le ganó el clásico a Boca 1 a 0, con gol de Vannieuwenhoven de penal. Se fueron expulsados Torrese, Ibarlucía y Velázquez del Xeneise, y Barroca del Globo. En tercera ganó el local 3 a 1.

En el complejo, Olimpo y Quilmes empataron 0 a 0. Se fue expulsado Coronel del local. En tercera, gano Olimpo 6 a 1.

Independencia fue un “Ventarrón” en el Catale: le ganó a El Nacional 5 a 0 con goles de Ridao, Duguini -por dos - , Rodríguez y Auzmendi. En tercera ganó la visita 1 a 0.

Posiciones de Primera:

Huracán Ciclista 10, El Nacional y Huracán 9, Olimpo e Independencia 8, Colegiales 6, Once Corazones 5, Boca y Quilmes 4, Unión 1.

Posiciones de Tercera:

Independencia 15, Unión 13, Colegiales, Huracán y Once 9, Boca 7, El Nacional y Olimpo 3, Ciclista 2, Quilmes 1.

Promedios:

Huracán 1,951 , Once Corazones 1,927, Independencia 1,731, Olimpo 1,600, El Nacional y Huracán Ciclista 1,390, Unión 1,304, Quilmes 1,219, Colegiales 1,146, Boca 1,049.

Próxima Fecha:

Colegiales vs. Olimpo, Huracán vs. Ciclista, Quilmes vs. El Nacional, Independencia vs. Boca, Once Corazones vs. Unión.