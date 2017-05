Fútbol de Primera: Huracán es el único puntero

Jugada la cuarta fecha del oficial de primera del fútbol local Ganaron Huracán, Independencia, Quilmes y Once Corazones.

En Gonzales Chaves, Huracán se adueñó del duelo de globos: le ganó a Ciclista 2 a 0, con goles de Zanel y Barroca. No se jugó en Tercera división.

En el Mateo Catale, El Nacional y Colegiales empataron 1 a 1 los goles de Gutiérrez para el decano y Mondelo para el “escolar”. Se fueron expulsados Darío y José Guzmán. En tercera ganó el local 3 a 2.

En San Francisco de Bellocq, Once corazones le ganó a Echegoyen 4 a 0, con goles de E. Heim por dos, Regalado y K. Heim. En tercera ganó Once 2 a 1.

En el complejo, Quilmes se sacó el invicto a Unión le ganó 2 a 0 con goles de Juárez y Amestoy. Se fue expulsado Rodríguez del tatengue, y en tercera fue triunfo del cervecero 2 a 0.

Independencia sigue siendo uno de los protagonistas: Le ganó como visitante a Boca 2 a 0, con goles de Duguini y Acosta. En tercera ganó el Xeneixe 2 a 0.

Posiciones de Primera

Huracán 12, Independencia 10, Unión y Once Corazones 9, Boca 6, Quilmes 4, Ciclista 3 El Nacional 2, Echegoyen y Colegiales 1.

Posiciones de Tercera

Once Corazones 12, Boca 10, Unión 9, Quilmes 7, Independencia y El Nacional 6, Colegiales 4, Ciclista + 1, Huracán + y Echegoyen 0.

+ tienen un partido pendiente.

Promedios:

Unión 2,250, Once corazones 2,233, Huracán 1,840, Independencia 1,680, Quilmes 1,310, Boca 1,270, Ciclista 1,150 , El Nacional 1,130 , Echegoyen 1,070 , Colegiales 0,952.

Próxima fecha - 5ta

Unión vs. Independencia, Once Corazones vs. Quilmes, Colegiales vs. Echegoyen, Huracán vs. El Nacional, Ciclista vs Boca.