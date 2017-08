Fútbol de Primera: Huracán marcha solo en la punta

En la cuarta fecha del clausura de primera Huracán ganó y quedó como único puntero, al ganarle en el Bottino a Huracán Ciclista, 3 a 0.

Los goles: Sánchez, Domínguez y Vannieuwenhoven. Fueron expulsados Freydíaz del globo chavense, y Vannieuwenhoven del local. En Tercera ganó Huracán por 3 a 0.

Colegiales, como local derrotó a El Nacional 2 a 0, con goles de Paguegui y Elorza -de penal-. En Tercera, triunfo del

“Decano” 3 a 1.

En Indio Rico, Once Corazones venció a Recreativo Echegoyen 2 por 1, con goles de Moncla y Maciel San Román; el empate transitorio, Moreno para la visita. En Tercera ganó el local 3 a 0.

Independencia, en su cancha derrotó a Boca 2 a 0, con goles de Cerfoglia y Marcelo. En tercera triunfo del “Xeneise” 2 a 1.

En cancha de Boca, sin goles empataron Unión y Quilmes. En Tercera, también hubo igualdad, 1 a 1.

Posiciones de Primera

Huracán 10, Once Corazones 9, Quilmes 8, Unión, Deportivo Independencia y Colegiales 6, El Nacional 3, Huracán Ciclista 2, Recreativo Echegoyen y Boca 1.

Posiciones de Tercera

Huracán 12, El Nacional 8, Unión 7, Quilmes 6, Colegiales, Boca y Once Corazones 4, Echegoyen e Independencia 1, Huracán Ciclista 0.

Promedios

Once Corazones 2,270, Huracán 2,020, Unión 1,690, Deportivo Independencia 1,570, Quilmes 1,310, El Nacional 1,140, Colegiales 1,090, Huracán Ciclista 1,060, Boca 1,030, Recreativo Echegoyen 0,950.