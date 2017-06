Fútbol de Primera: Huracán se quedó con el primer título del año

En la última fecha del Apertura de Primera, Huracán que terminó invicto se consagró campeón, sacando 5 puntos al segundo.

Huracán en el Bottino le ganó a Unión 4 a 1, con 3 goles de Vanniewennhoven - el segundo de penal - y Prieto; para el Tatengue, Fiorda. En tercera ganó el Globo 4 a 2.

En el Zubiri, Colegiales y Once Corazones empataron 1 a 1. Goles: Paguegui para el escolar, Maciel San Román para Once. Se fueron expulsados Quintela del local y Mayco San Román de la visita. En tercera ganó Once 2 a 1, y se consagró campeón.

Lluvia de goles en San Francisco Boca venció a Echegoyen 5 a 4 con goles de Barragán por dos, López, Banegas y Ciccioli, en el local Aringoli por cuatro, se fueron expulsados Candia y Montequín del Xeneixe y Videla del local, en cuarta ganó Boca 6 a 2

El Clásico de Gonzales Chaves fue para Deportivo Independencia, que le ganó a Ciclista como visitante 2 a 1. Crespo los dos goles del Ventarrón, Paradisi para el Globo. Se fue expulsado Ramallo del local, y no se jugó en tercera.

En el Catale, empataron El Nacional y Quilmes 1 a 1. Los goles: Macías de penal para el Decano, Zaragoza para el Cervecero. Se fueron expulsados Pardiñas y Viera del visitante y no se jugó en tercera.

Posiciones de Primera:

Huracán 27 (campeón), Once Corazones 22, Unión 16, Independencia 14, El Nacional 10, Quilmes y Boca 9, Colegiales 8, Ciclista 7, Echegoyen 3.

Posiciones de Tercera:

Once Corazones 22 (campeón), Boca 20, Colegiales 14, Independencia y Huracán 13, Unión y El Nacional 10, Quilmes 8, Echegoyen 4, Ciclista 2.

Promedios:

Once Corazones 2,270, Huracán 1,970, Unión 1,770, Independencia 1,580, Quilmes 1,250, El Nacional 1,180, Boca 1,140, Ciclista 1,110, Colegiales 1.030, Echegoyen 1,000.

El próximo domingo comienza el Clausura con estos encuentros:

Boca vs. Colegiales, Huracán vs. Once Corazones, Echegoyen vs. Quilmes, El Nacional vs. Independencia, Huracán Ciclista vs. Unión.