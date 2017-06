Fútbol de Primera: Huracán y Once pelean mano a mano por el título

Queda una fecha y todo está al rojo vivo en Primera. Ganaron Quilmes, Huracán y Once Corazones.

Huracán como visitante venció a Independencia 2 a 0 con goles de Alcodoy y Vanniwenhoven. En tercera empataron 1 a 1.

Once Corazones derrotó a Boca Junior 2 a 0 con goles de Regalado por dos. En tercera triunfó de Once 3 a 2.

En cancha de ACDC, Unión y Colegiales empataron 0 a 0, se fue expulsado Plaza del escolar. En tercera triunfo de la visita 4 a 1.

Quilmes derrotó a Ciclista 4 a 1 con goles de Prieto, Aramendi por dos y Zaragosa. El descuento fue de Arrachea. En tercera empataron 1 a 1.

En San Francisco de Bellocq Echegoyen y El Nacional empataron 0 a 0, Merlo arquero del local le atajó un penal a Flórez. En tercera triunfo de Echegoyen 1 a 0.

Posiciones de Primera

Huracán 24, Once Corazones 21, Unión 16, Independencia 11, El Nacional 9, Quilmes 8, Ciclista y Colegiales 7, Boca 6, Echegoyen 3.

Posiciones de Tercera

Once Corazones 19, Boca Junior 17, Colegiales 14, Independencia 13, Unión, El Nacional y Huracán 10, Quilmes 8, Echegoyen 4, Ciclista 2.

Promedios

Once Corazones 2.300, Unión 2.000, Huracán 1.950, Independencia 1.540, Quilmes 1.260, El Nacional 1.190, Ciclista 1.140, Boca 1.070, Colegiales 1.030, Echegoyen 1.020.