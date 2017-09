Fútbol de Primera: la punta la comparten los vecinos

Se jugó este domingo la quinta fecha del Torneo Clausura del Fútbol de Primera con pocos goles y resultados que dejan a Huracán y Quilmes como únicos punteros.

En cancha de El Nacional empataron el decano y Huracán 1 a 1 con goles de Fritz para el globo y Quintela para el local. En Tercera empataron 1 a 1.

Quilmes en el complejo le ganó a Once Corazones 1 a 0 con gol de Maldonado. Se fue expulsado Mayco San Román y en tercera ganó la visita 2 a 1.

Independencia como local venció a Unión 3 a 1 con goles de Ridao, Duguini y Crespo para el ventarrón, Méndez Campos de penal para el Tatengue. En tercera ganó la visita 5 a 0.

En San Francisco Echegoyen cayó de local con Colegiales 2 a 1 los goles del escolar Mondelo de penal y Elorza, para el local Aringoli de penal. En tercera empataron 1 a 1.

En la bombonerita empataron Boca y Huracán Ciclista 0 a 0. En tercera ganó Boca 6 a 1.

Posiciones Primera

Huracán y Quilmes 11, Once Corazones, Independencia y Colegiales 9, Unión 6, El Nacional 4, Ciclista 3, Boca 2, Echegoyen 1.

Posiciones de Tercera

Huracán 13, Unión 10, El Nacional 9, Boca y Once 7, Quilmes 6, Colegiales 5, Echegoyen 2, Independencia 1, Ciclista 0.

Promedios

Once Corazones 2,220, Huracán 2,000, Independencia 1,600, Unión 1,570, Quilmes 1,350, Colegiales 1,150, El Nacional 1,140, Ciclista 1,063, Boca 1,032, Echegoyen 0,930.