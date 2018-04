Fútbol de Primera: la punta puede quedar en el Catale

Se juega la tercera fecha del Apertura de fútbol de Primera con cuatro partidos en nuestra ciudad y uno en la zona donde el puntero es El Nacional.

En el Complejo, Quilmes recibe a Independencia de Chaves con el arbitraje de Analía Carrizo con Iván Lazarte y Juan Namuncurá.

En el Mateo Catale, el puntero El Nacional recibe a Once Corazones con el contralor de Dardo Espinosa con Luis Matallán y Juan Carlos Bustos.

En el Complejo, Olimpo espera por Huracán. Dirigen José García con Diego Márquez y Pablo Donadío.

En la Bombonerita, Boca se mide con Unión. Son árbitros Facundo Elgart con Aidán Codagnone y Alan Ibarlucia.

En Gonzales Chaves, Ciclista recibe a Colegiales con el arbitraje de Lucas Boneiro con Luis Tribuson y Matías Ulibarre.

Posiciones de Primera:

El Nacional 6, Once Corazones 4, Olimpo 3, Boca, Independencia, Quilmes, Huracán y Colegiales 2, Ciclista 1, Unión 0.

Posiciones de Tercera:

Independencia y Unión 6, Once Corazones 4, El Nacional, Colegiales, Boca y Huracán 3, Quilmes 1, Olimpo y Ciclista 0