Fútbol de Primera: Quilmes Campeón del Clausura

Se jugó la última fecha del Torneo Clausura de fútbol de Primera División, con el triunfo de Quilmes sobre El Nacional y el empate de Huracán, resultado que permitió que el cervecero festejara y jugara la final del año ante el Globito.

Quilmes en el complejo le ganó a El Nacional 2 a 0 con goles de Aramendi -de penal - y Di Croce. Se fue expulsado P. Barrionuevo del “Decano” y en tercera, ganó el local 1 a 0.

En cancha de Argentino, Unión que hizo de local y Huracán empataron 1 a 1, con goles de Domínguez y Montes de penal. En tercera ganó el Globo 2 a 0, y se consagró Campeón.

Boca, en la Bombonerita le ganó a Echegoyen 4 a 2, con goles de Farías -por 3- y Candia. Los goles de la visita: Aringoli de penal y González. En tercera ganaron los belloquenses por 3 a 1, y con este triunfo el xeneize se salvó de jugar el Permanencia.

E clásico de Gonzales Chaves fue para Independencia, que le gano a Huracán ciclista 3 a 2, con goles de Gilsbert, Duguini y Crespo. Para el globito, Godoy de penal y Paradisi. En tercera triunfo del Ventarrón 2 a 0.

En Indio Rico, Once Corazones venció a Colegiales 3 a 0 con goles de Regalado por dos y Maciel San Román. Se fue expulsado Elorza del escolar en tercera empataron 0 a 0

Posiciones de Primera:

Quilmes 19 (campeón), Huracán e Independencia 17, Colegiales, Unión, y Once 13, El Nacional 11, Boca 8, Ciclista 7, Echegoyen 1.

Posiciones de Tercera:

Huracán 25 (campeón) , Once Corazones 20 , Unión 16, El Nacional y Quilmes 12, Boca 10 , Echegoyen 8, Independencia 7, Colegiales 6, Ciclista 3.

Promedios:

Once Corazones 2,134, Huracán 1,961, Independencia 1,634, Unión 1,611, Quilmes 1,403, El Nacional 1,192, Colegiales 1,139, Boca 1,083, Ciclista 1,057, Echegoyen 0,882.

Play Offs finales: Huracán vs. Boca, Once Corazones vs. Colegiales, Independencia vs. El Nacional, Quilmes vs. Unión.

Tienen ventaja deportiva los campeones de ambos torneos, Huracán y Quilmes.